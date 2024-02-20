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В России впервые запустили производство бутс
Находится оно в Перми.

В Перми запустили первое в России производство бутс на фабрике «Трек». Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

«Первая партия уже через день уедет первым оптовым покупателям по всей России», — сообщил Соснин.

По рассказам главы Перми, фабрика имеет полный цикл производства: от разработки изделий до их изготовления. Вся продукция создается из отечественных материалов.

Кроме бутс на фабрике изготавливают лыжные ботинки, коньки, туристическую и спортивную обувь. В 2022 году на предприятии также запустили производство спортивной экипировки.

Фото иллюстративное