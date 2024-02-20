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В РГУ планируют закупить сто холодильников за полтора миллиона рублей
Поставить технику должны в течение 25 дней после заключения контракта в общежития по улицам Урицкого № 22 и Касимовское шоссе № 25.

В РГУ имени С.А. Есенина планируют закупить сто холодильников за полтора миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, за один млн 499 тысяч 900 рублей подрядчик закупит сто новых отечественных холодильников. Все они должны быть изготовлены не ранее 2023 года, белого цвета, с механическим управлением, объемом не менее 87 л, высотой — 83 см, глубиной — 47 см, шириной — 44 см, с не менее двух полок и гарантией два года.

Поставить холодильники должны в течение 25 дней после заключения контракта в общежития по улицам Урицкого № 22 и Касимовское шоссе № 25.

Напомним, студентам РГУ велели избавиться от старых личных холодильников до 15 февраля после пожара.