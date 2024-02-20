В Петербурге киллер выстрелил в затылок водителя местного адвоката

В Санкт-Петербурге в водителя адвоката выстрелил киллер. Об этом сообщил портал 78.ru .

Трагедия произошла у гимназии № 622 по Выборгскому шоссе.

Детей к учреждению привез 41-летний гражданин Узбекистана на черной Toyota Camry. После этого он вышел из машины, чтобы сопроводить школьников. Когда мужчина возвращался, киллер выстрелил ему в затылок. По версии издания, целью преступника был другой водитель.

Отмечается, что на месте полицейские нашли девятимиллиметровую гильзу от пистолета Макарова.

Известно, что пострадавший дышит, но находится без сознания. Дети в результате случившегося не пострадали. Занятия идут по расписанию.