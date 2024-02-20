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В Пермском крае полицейские расстреляли автомобиль

В Пермском крае полицейские расстреляли автомобиль. Об этом пишет Baza.

В понедельник, 19 февраля, наряд ДСП заметил «ВАЗ-21099», проезжающий без номеров около деревни Петушки. Водителя попытались остановить, но тот поехал дальше. Во время погони старший лейтенант Гавранин достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по машине.

Спустя 10 минут обстрелянная «Лада» остановилась. Как оказалось, два пассажира — 17-летняя девушка и 22-летний молодой человек получили огнестрельные ранения. Подростку попали дважды в спину, дважды в ногу и один раз в живот.

За рулем машины находился 21-летний Даниил. Он был без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали его, а пострадавших пассажиров забрала скорая помощь.

Сами полицейские также попали под проверку.