В Оренбургской области родители заставили сына и дочь выпрыгнуть из окна

В Оренбургской области родители заставили 15-летнего сына и двухлетнюю дочь выпрыгнуть из окна, чтобы избежать проверки комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Тюльганского районного суда.

Отмечается, что оба родителя злоупотребляют спиртными напитками и семья состоит на профилактическом учете в КДН. Перед очередным визитом комиссии мать и отец вынудили выпрыгнуть детей из окна второго этажа в надежде избежать проверки.

«В квартире присутствовала антисанитария, спальных мест на всех членов семьи не хватало. Рекомендации врачей по лечению малолетней дочери мать не исполняла», — указал суд.