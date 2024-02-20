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В Оренбургской области родители заставили сына и дочь выпрыгнуть из окна

В Оренбургской области родители заставили 15-летнего сына и двухлетнюю дочь выпрыгнуть из окна, чтобы избежать проверки комиссии по делам несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Тюльганского районного суда.

Отмечается, что оба родителя злоупотребляют спиртными напитками и семья состоит на профилактическом учете в КДН. Перед очередным визитом комиссии мать и отец вынудили выпрыгнуть детей из окна второго этажа в надежде избежать проверки.

«В квартире присутствовала антисанитария, спальных мест на всех членов семьи не хватало. Рекомендации врачей по лечению малолетней дочери мать не исполняла», — указал суд.