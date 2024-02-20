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В Москве мужчина бросил гранату в бригаду скорой помощи

В Москве мужчина бросил гранату в бригаду скорой помощи. Об этом пишет Mash.

Медиков в квартиру на Никулинской вызвал сын. Он же встретил их в подъезде — обматерил и пообещал убить за неторопливость.

Тем временем «умершая» 74-летняя женщина ждала врачей на диване — живая, но страшно испуганная.

Фельдшер заподозрила неладное — вызвала вторую бригаду на подмогу, померила у пациентки давление, дала таблетку. В процессе пенсионерка шепнула, что очень боится сына и вызвала скорую, чтобы ее госпитализировали подальше от него.

Второй бригаде мужчина швырнул в ноги предмет, похожий на гранату. После рассмеялся и пошел искать оружие, чтобы устроить массовый расстрел.

Приехавшие полицейские задержали жителя Москвы.