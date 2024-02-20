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В Касимове полицейские задержали 34-летнего рецидивиста за кражу
Возбуждено уголовное дело.

В Касимове полицейские задержали 34-летнего рецидивиста за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 60-летний предприниматель и сообщил, что из строящегося здания торгового центра похитили катушку электрического кабеля и установленную на стенах электропроводку.

Оперативники уголовного розыска осмотрели здание и установили, что злоумышленник проник в помещение, взломав одну из дверей.

Полицейские предположили, что взломщик попытается сбыть электрический кабель как металлолом и объехали ближайшие пункты приема вторсырья.

В одном из них обнаружили похищенное и установили, что к преступлению причастен 34-летний местный житель.

Ранее мужчина был неоднократно осужден за кражи.

Возбуждено уголовное дело.