В Касимове полицейские задержали 34-летнего рецидивиста за кражу

Возбуждено уголовное дело.

В Касимове полицейские задержали 34-летнего рецидивиста за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 60-летний предприниматель и сообщил, что из строящегося здания торгового центра похитили катушку электрического кабеля и установленную на стенах электропроводку.

Оперативники уголовного розыска осмотрели здание и установили, что злоумышленник проник в помещение, взломав одну из дверей.

Полицейские предположили, что взломщик попытается сбыть электрический кабель как металлолом и объехали ближайшие пункты приема вторсырья.

В одном из них обнаружили похищенное и установили, что к преступлению причастен 34-летний местный житель.

Ранее мужчина был неоднократно осужден за кражи.

Возбуждено уголовное дело.