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В Калуге мужчина в ответ на плевок убил человека

В Калуге мужчина в ответ на плевок убил человека. Об этом сообщило региональное управление СУ СК России.

По версии следствия, 38-летний мужчина зашел в кафе. Там он встретил знакомых и начал с ними выпивать. После у него возник конфликт с потерпевшим из-за того, что тот плюнул ему в лицо.

Обвиняемый встал из-за стола и толкнул мужчину в грудь. Тот упал головой о кафельный пол. После обвиняемый продолжил выпивать.

Потерпевшего отвезли в больницу, где он через четыре дня умер.

Следствие собрало доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.