В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за отрицание геноцида в ВОВ

Отмечается, что с 2020 года подобные факты установили суды в 13 регионах России.

Законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны внесли в Государственную думу, сообщает газета « Известия » со ссылкой на документ.

Отмечается, что с 2020 года подобные факты установили суды в 13 регионах России: Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Псковской, Орловской, Брянской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Смоленской и Московской областях.

«Этот документ направлен на недопущение попыток фальсификации событий истории и пересмотра итогов той страшной войны», — приводятся в сообщении слова одного из авторов проекта.