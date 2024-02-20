В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за отрицание геноцида в ВОВ
Отмечается, что с 2020 года подобные факты установили суды в 13 регионах России.
Законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны внесли в Государственную думу, сообщает газета «
Отмечается, что с 2020 года подобные факты установили суды в 13 регионах России: Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Псковской, Орловской, Брянской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Смоленской и Московской областях.
«Этот документ направлен на недопущение попыток фальсификации событий истории и пересмотра итогов той страшной войны», — приводятся в сообщении слова одного из авторов проекта.