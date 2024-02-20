В гордуме рассказали, что на 59 улицах Рязани для замены светильников требуется строительство новых сетей

На 59 улицах Рязани для замены светильников во дворах и частном секторе требуется строительство новых сетей. Об этом во вторник, 20 февраля, на комитете по ЖКХ в гордуме сообщил и.о. начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов.

По словам Наумова, по 20 предложенным улицам работы по замене светильников выполнили, на 12 — ведутся работы, на 59 — требуется строительство новых сетей.

«По половине адресов, предоставленных депутатами, невозможно установить светильники. Сделать мы сможем только в том случае, если будет финансирование, а пока такого нет. По двум-трем участкам мы будем разрабатывать проектно-сметную документацию и частично решать проблему», — подчеркнул Наумов.

Депутаты поинтересовались, что будут предпринимать по другим улицам, где освещение невозможно установить на данный момент. Ромодин отметил, что есть два варианта решения.

«Первое: администрация делает ПСД и ждет деньги из областного и федерального бюджета. Если будут какие-то программы, то примем в них участие. Второе: может быть появится возможность у горбюджета какую-то долю выделить на строительство. Сколько понадобится средств на эти работы сказать не могу», — подчеркнул Ромодин.

Депутаты предложили собрать все их вопросы, обобщить и разработать ряд мероприятий. Ромодин отметил, что готов разработать программу, но подобные вопросы были и с переселением из аварийного фонда.

«Я в прошлом году сделал такую программу по вашим просьбам и рязанцев. И на сегодняшний день она почти нулевая. Небольшую копеечку туда вложили… Я сделаю, если вы хотите. Она будет», — завершил Ромодин.

Депутаты же добавили, что если будет долгосрочная программа, то уже они будут принимать решение, чтобы каждый год находить на нее деньги.

Напомним, в декабре Наумов отчитывался о работе по установке светильников во дворах и частном секторе.