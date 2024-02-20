В Екатеринбурге мужчина до смерти забил соседа за предложение интима

В Екатеринбурге 27-летний мужчина забил до смерти соседа из-за предложения о половом акте. Об этом сообщил портал «
По информации следствия, оба мужчины нигде не работали. По вечерам они любили выпить. 13 февраля случился первый конфликт между соседями. Тогда молодой человек ударил 55-летнего мужчину несколько раз.
По данным источника, через два дня произошла вторая драка. После предложения интима задержанный около семи раз ударил пострадавшего в грудь. Через два часа мужчина закричал от боли и попросил вызвать «скорую». Пострадавший умер еще до приезда врачей. Также на место приехала полиция.
Точная причина смерти мужчины пока неизвестна. На соседа составили административный протокол за распитие спиртного в общественном месте.
Источник отметил, что в отношении мужчины могут возбудить дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».