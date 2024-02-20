Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-6°
Срд, 21
-4°
Чтв, 22
ЦБ USD 92.41 -0.14 20/02
ЦБ EUR 99.49 0.14 20/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
11 250
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
12 243
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
18 450
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
18 123
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Екатеринбурге мужчина до смерти забил соседа за предложение интима

В Екатеринбурге 27-летний мужчина забил до смерти соседа из-за предложения о половом акте. Об этом сообщил портал «КП-Екатеринбург».

По информации следствия, оба мужчины нигде не работали. По вечерам они любили выпить. 13 февраля случился первый конфликт между соседями. Тогда молодой человек ударил 55-летнего мужчину несколько раз.

По данным источника, через два дня произошла вторая драка. После предложения интима задержанный около семи раз ударил пострадавшего в грудь. Через два часа мужчина закричал от боли и попросил вызвать «скорую». Пострадавший умер еще до приезда врачей. Также на место приехала полиция.

Точная причина смерти мужчины пока неизвестна. На соседа составили административный протокол за распитие спиртного в общественном месте.

Источник отметил, что в отношении мужчины могут возбудить дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».