В Дашково-Песочне зафиксировали три превышения загрязняющих веществ в воздухе

Максимальный уровень концентрации сероводорода составил — 1,3 ПДКмр.

В субботу, 17 февраля, стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлено три превышения ПДК сероводорода. Об этом сообщает региональное Минприроды.

Максимальный уровень концентрации сероводорода в воздухе составил — 1,3 ПДКмр.

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.

Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города и области продолжается.