В Чувашии пенсионер изнасиловал десятилетнюю внучку сожительницы
Житель Чувашии надругался над десятилетней девочкой. Об этом сообщает управление СК по региону.
По версии правоохранителей, в августе 2023 года 68-летний россиянин вместе с внучкой своей сожительницы ходил купаться на реку. Там он дважды изнасиловал девочку. О том, как об инциденте узнали в полиции, не сообщается.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
В результате суд признал его виновным.
Россиянина лишили свободы на 13 лет, их он проведет в колонии строгого режима.