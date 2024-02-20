В Чите при столкновении машины скорой помощи и такси погиб человек

Один человек умер после ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Забайкальскому краю.

«Один пострадавший скончался в учреждении, врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь. У второго пострадавшего состояние тяжелое, находится в реанимации. Получает всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили в ведомстве.

Источник РИА Новости сообщил, что от полученных травм скончался пациент, которого перевозила скорая. В реанимации находится фельдшер.