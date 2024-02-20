В Челябинской области панелевоз насмерть сбил 84-летнего пешехода

В Челябинской области панелевоз насмерть сбил 84-летнего пешехода. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

Авария произошла в Миассе в понедельник, 19 февраля, около 21:00, в районе дома № 44 по улице Богдана Хмельницкого.

По предварительной версии, на регулируемом переходе грузовик Iveco, которым управлял 41-летний мужчина, наехал на пешехода. Отмечается, что мужчина пересекал дорогу на «красный».

В результате аварии пешеход умер на месте.