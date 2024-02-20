В Челябинской области мужчина во время драки вытолкнул друга из окна

В Златоусте Челябинской области 40-летний мужчина вытолкнул 36-летнего друга из окна. Как URA.RU рассказал старший следователь отдела СКР города Антон Патраков, убийство произошло в ходе пьяной ссоры.

Друзья начали драться. Гость выхватил нож и дважды ударил им знакомого в область сердца и правого легкого. Потасовка продолжилась. Мужчины перемещались по всей квартире, в какой-то момент оказавшись на кухне, где было открыто окно.