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В 2025 году в России запустят первое производство подушек безопасности
Находиться оно будет в Ульяновске.

Первое в стране производство автомобильных систем безопасности, в том числе подушек, ремней, рулевых колес и электронных блоков управления, готовят к запуску в Ульяновске к 2025 году, сообщили в пресс-службе группы «Соллерс». Об этом пишет РИА Новости.

Компания закупит пенозаливочные машины, раскройную и швейную аппаратуру, также линии по монтажу и сборке компонентов системы безопасности и другие устройства.

Общая сумма инвестиций составит порядка полутора миллиарда рублей. Планируется создать 200 рабочих мест. Отечественные комплектующие будут использовать российские автопроизводители.