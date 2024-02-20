Синоптики рассказали, когда в Рязанскую область придет оттепель

Погода будет характерна для середины марта.

Морозная погода, пришедшая в Центральную Россию в начале недели, к выходным сменится оттепелью, рассказали «Известиям» метеорологи.

Погода будет характерна для середины марта.

Потепление придет вместе с дождями, особенно в Тульской, Рязанской, Московской, Тверской областях.

«Погода кинулась наперегонки с календарем. По значениям средней температуры она будет соответствовать где-то средине марта, а в некоторых местах его второй половине. Если в ближайшие день-полтора она будет отставать от календаря, то потом начнет его опережать, — полагает синоптик Александр Шувалов.

Погоду 23-25 февраля можно считать «пробным шаром» предстоящей весны.