Рязанские волонтеры спасли девушку и оказали ей психологическую помощь

Для дальнейших разбирательств обратились к сотрудникам внутренних органов.

В пятницу, 16 февраля, спасатели РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева спасли девушку. Об этом сообщается в группе отряда.

Возвращаясь с очередной заявки, они заметили рязанку, которая своим поведением вызывала некоторые подозрения.

Остановившись, чтобы помочь ей, спасатели узнали о проблемах в личной жизни. Девушка думала о лишении себя жизни.

Добровольцы оказали ей психологическую помощь, связались с родственниками и для дальнейших разбирательств обратились к сотрудникам внутренних органов.