Рязанские волонтеры спасли девушку и оказали ей психологическую помощь
Для дальнейших разбирательств обратились к сотрудникам внутренних органов.
В пятницу, 16 февраля, спасатели РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева спасли девушку. Об этом сообщается в группе отряда.
Возвращаясь с очередной заявки, они заметили рязанку, которая своим поведением вызывала некоторые подозрения.
Остановившись, чтобы помочь ей, спасатели узнали о проблемах в личной жизни. Девушка думала о лишении себя жизни.
Добровольцы оказали ей психологическую помощь, связались с родственниками и для дальнейших разбирательств обратились к сотрудникам внутренних органов.