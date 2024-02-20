Рязанские полицейские задержали иностранца с метадоном в ботинке

Рязанские полицейские задержали иностранца с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранителям поступила информация, что в Рязань из Москвы может приехать представитель интернет-магазина по распространению через закладки партии синтетических наркотиков. Ночью на улице Дзержинского заметили иностранца, схожего по приметам, и задержали его. Им оказался 22-летний гражданин одной из стран Средней Азии.

«В одежде гражданина никаких веществ и предметов, запрещенных к обороту, обнаружено не было. Прохожий развел руками и уверенно заявил, что его с кем-то перепутали. Тогда оперативники обратили внимание на его обувь, которая явно была ему велика, и предложили разуться. В одном из ботинок находилась упаковка с 44 свертками-закладками», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Экспертиза показала, что в свертках содержался метадон общей массой более 17 граммов.

Отмечается, что молодой человек проживал в Москве, работал курьером-закладчиком в нелегальном интернет-магазине и по заданию кураторов приехал в Рязань. Для сокрытия перевозимых наркотиков он использовал обувь на три размера больше.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.