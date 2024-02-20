Рязанские полицейские задержали 29-летнего мужчину из федерального розыска

В Рязанской области полиция задержала мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители заметили злоумышленника в Сасовском районе. Остановив его выяснили, что это 29-летний местный житель, которого подозревают в угрозе убийством. В отношении него ранее возбудили уголовное дело по части 1 статье 119 УК РФ, после чего он скрылся от органов дознания и его объявили в федеральный розыск.