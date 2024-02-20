Рязанка Анна Плонина отметила 100-летний юбилей

Труженица тыла, жительница деревни Чермные Кадомского района

В понедельник, 19 февраля, столетний юбилей отметила Анна Егоровна Плонина, труженица тыла, жительница деревни Чермные Кадомского района. Об этом пишет ИД «Пресса».

Анна Егоровна родилась в 1924 году в деревне Симушка Кадомского района. В 1930 годах семью Плониных раскулачили, родители с тремя детьми остались ни с чем. Со временем нажили небольшое хозяйство. Отца с началом Великой Отечественной войны забрали на фронт.

Ее трудовой стаж составляет 46 лет. За эти годы она работала в колхозе, лесничестве, валила лес, высаживала саженцы и собирала смолу.

С вековыми юбилеем рязанку поздравил глава Котелинского сельского поселения Василий Попов.

«В жизни Анны Егоровны было все: холод, голод, война, тяжелые условия труда. Но в ее памяти сохранилось много хороших воспоминаний. Желаем Анне Егоровне крепкого здоровья, душевного спокойствия, сил, бодрости духа и долгих лет жизни», — сказал он.