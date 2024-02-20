Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-5°
Срд, 21
-3°
Чтв, 22
ЦБ USD 92.41 -0.14 20/02
ЦБ EUR 99.49 0.14 20/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
11 199
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
12 191
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
18 396
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
18 077
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанка Анна Плонина отметила 100-летний юбилей
Труженица тыла, жительница деревни Чермные Кадомского района

В понедельник, 19 февраля, столетний юбилей отметила Анна Егоровна Плонина, труженица тыла, жительница деревни Чермные Кадомского района. Об этом пишет ИД «Пресса».

Анна Егоровна родилась в 1924 году в деревне Симушка Кадомского района. В 1930 годах семью Плониных раскулачили, родители с тремя детьми остались ни с чем. Со временем нажили небольшое хозяйство. Отца с началом Великой Отечественной войны забрали на фронт.

Ее трудовой стаж составляет 46 лет. За эти годы она работала в колхозе, лесничестве, валила лес, высаживала саженцы и собирала смолу.

С вековыми юбилеем рязанку поздравил глава Котелинского сельского поселения Василий Попов.

«В жизни Анны Егоровны было все: холод, голод, война, тяжелые условия труда. Но в ее памяти сохранилось много хороших воспоминаний. Желаем Анне Егоровне крепкого здоровья, душевного спокойствия, сил, бодрости духа и долгих лет жизни», — сказал он.