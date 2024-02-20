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Рязанцы возмутились ценам на проход в музей-заповедник в Константинове
Его стоимость составляет 300 рублей.

Рязанцы возмутились ценам на проход в государственный музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове. Об этом несколько человек написали в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

«Как можно было сделать платный вход на территорию музея-заповедника в Константинове? Надо заплатить 300 рублей с человека, чтобы пройти по территории», — написала пользователь.

Другие комментаторы отметили, что в зимнее время вход на территорию музея-заповедника всегда был бесплатным.

Отметим, что ранее входной билет стоил 100 рублей.

Министерство культуры Рязанской области ответило рязанцам, что цена на входной билет связана с созданием комфортных условий для посетителей. В администрации музея-заповедника ведомству сообщили, что плату за проход на территорию берут смотрители, которые дежурят по графику.

Кроме того, в минкультуры рассказали, что купив единый билет в музей-заповедник, посетители смогут пройти на территорию усадьбы Лидии Кашиной бесплатно.

Помимо этого, по словам ведомства, все желающие могут воспользоваться свободными проходами на берег Оки возле границ музея-заповедника в Константинове. Один проход находится со стороны Рыбного, второй — в ста метрах от Дома священника Смирнова по направлению к селу Федякино.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что в Константинове в доме № 90 планируют провести реконструкцию, чтобы создать детский музейный центр.