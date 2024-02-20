Рязанцы возмутились ценам на проход в музей-заповедник в Константинове

Рязанцы возмутились ценам на проход в государственный музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове. Об этом несколько человек написали в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.
«Как можно было сделать платный вход на территорию музея-заповедника в Константинове? Надо заплатить 300 рублей с человека, чтобы пройти по территории», — написала пользователь.
Другие комментаторы отметили, что в зимнее время вход на территорию музея-заповедника всегда был бесплатным.
Отметим, что ранее входной билет стоил 100 рублей.
Министерство культуры Рязанской области ответило рязанцам, что цена на входной билет связана с созданием комфортных условий для посетителей. В администрации музея-заповедника ведомству сообщили, что плату за проход на территорию берут смотрители, которые дежурят по графику.
Кроме того, в минкультуры рассказали, что купив единый билет в музей-заповедник, посетители смогут пройти на территорию усадьбы Лидии Кашиной бесплатно.
Помимо этого, по словам ведомства, все желающие могут воспользоваться свободными проходами на берег Оки возле границ музея-заповедника в Константинове. Один проход находится со стороны Рыбного, второй — в ста метрах от Дома священника Смирнова по направлению к селу Федякино.
Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что в Константинове в доме № 90 планируют провести реконструкцию, чтобы создать детский музейный центр.