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Рязанцы смогут активировать виртуальную SIM-карту с помощью бота
Виртуальную SIM-карту eSIM теперь можно получить дистанционно через Telegram. Как рассказали в МТС, достаточно в боте приложения выбрать номер, а после подтверждения личности через МТС ID активировать карту на своем устройстве с помощью QR-кода. Процесс занимает не более пяти минут. Аналитики МТС отмечают, что чаще всего eSIM пользуются молодые люди в возрасте 24-35 лет. На них приходится 27% заявок. При этом 70% пользователей виртуальных карт — мужчины. Как рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк, Telegram работает напрямую с пользователем, не привязывается к сессиям, что снижает уровень уязвимости к мошенничеству.

Виртуальную SIM-карту eSIM теперь можно получить дистанционно через Telegram. Как рассказали в МТС, достаточно в боте приложения выбрать номер и условия, а после подтверждения личности через МТС ID получить карту на своем устройстве с помощью QR-кода. Процесс занимает не более пяти минут.

Удобство eSIM в том, что это цифровой аналог пластиковой SIM-карты, ее можно получить и установить без визита в салон оператора в любое время суток. Ее нельзя повредить или потерять. Число номеров с цифровых SIM-карт никак не зависит от количества физических слотов в смартфоне. Между картами можно быстро переключаться через меню телефона.

Аналитики МТС отмечают, что чаще всего eSIM пользуются молодые люди в возрасте 24-35 лет. На них приходится 27% заявок. При этом 70% пользователей виртуальных карт — мужчины, а большее число тех, кто подключил эту технологию, проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Саратове.

«Более 50% рязанцев уже знакомы с чат-ботами в Telegram, это простой и быстрый способ приобрести eSIM и сразу же выйти на связь. Telegram позволяет обеспечивать комфортное взаимодействие с пользователем, не привязываясь к сессиям, а, следовательно, снижает уровень уязвимости к мошенничеству», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото МТС