Рязанцев предупредили о том, что в ночь на 21 февраля с 10 улиц города будут вывозить снег
В администрации рассказали, что в ночь с 20 на 21 февраля дирекция благоустройства будет вывозить снег на улицах Советской Армии, Новоселов, проезд Завражнова, Гагарина, Петрова, Семинарская, Полонского, Свободы, Чкалова, Зубковой.
Рязанцев предупредили о том, что в ночь на 21 февраля с 10 улиц города будут вывозить снег. Об этом сообщили на сайте мэрии.
В администрации рассказали, что в ночь с 20 на 21 февраля дирекция благоустройства будет вывозить снег на улицах Советской Армии, Новоселов, проезд Завражнова, Гагарина, Петрова, Семинарская, Полонского, Свободы, Чкалова, Зубковой.
«Дирекция благоустройства обращается к автолюбителям с просьбой не парковать машины на указанных участках, чтобы не создавать помехи работе спецтехники», — написали в сообщении.