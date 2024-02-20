Рязанцев предупредили о том, что в ночь на 21 февраля с 10 улиц города будут вывозить снег

В администрации рассказали, что в ночь с 20 на 21 февраля дирекция благоустройства будет вывозить снег на улицах Советской Армии, Новоселов, проезд Завражнова, Гагарина, Петрова, Семинарская, Полонского, Свободы, Чкалова, Зубковой.