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Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях февраля
Отмечается, что больше всего готовы платить менеджеру по продажам сельскохозяйственной техники.

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях февраля. Об этом пишет SuperJob.

Отмечается, что больше всего готовы платить менеджеру по продажам сельскохозяйственной техники. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы и водительскими правами категории «В». Компания предлагает зарплату 180 тысяч рублей, повышение квалификации, служебный автомобиль и корпоративную мобильную связь.

На втором месте — вакансия водителя-дальнобойщика с зарплатой от 150 тысяч. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от одного года и водительские права категории «С» и «Е».

Далее мастер по ремонту автомобилей с зарплатой до 140 тысяч рублей. Работодатель обещает повышение квалификации и спецодежду.

В рейтинг также вошли вакансии главного инженера и инженера-конструктора.

Кроме того, в феврале в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.