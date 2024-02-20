Российский союз ректоров предложил создать программу допобразования для бойцов СВО

Российский союз ректоров предложил разработать программу дополнительного образования для участников СВО (в том числе для присоединенных территорий). Об этом пишет ТАСС .

«В целях содействия выполнению поручений президента РФ в части развития высшей школы России считать целесообразным разработку и реализацию программ дополнительного образования для лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе программ дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям, программ повышения квалификации преподавателей вузов, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в постановлении совета Российского союза ректоров по итогам заседания.

Кроме этого, союз ректоров призвал расширить перечень образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в области искусственного интеллекта.