РГАТУ вошел в ТОП-30 лучших сельскохозяйственных вузов России

В феврале Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева вошел в ТОП-30 лучших вузов России по предмету «Сельское и лесное хозяйство», представленный рейтингом российских вузов «Национальное признание» информации за 2023 год.

Среди 62 вузов России, реализующих образовательные программы высшего образования в области сельского и лесного хозяйства, Рязанский агротехнологический университет занял 22 строчку, а по результатам актуального рейтинга Министерства сельского хозяйства РФ, составленного на основе открытых и удовлетворяющих требования публичности, стабильности и массовости баз данных, вуз вошел в десятку лидирующих вузов страны.