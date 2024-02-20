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РГАТУ вошел в ТОП-30 лучших сельскохозяйственных вузов России

В феврале Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева вошел в ТОП-30 лучших вузов России по предмету «Сельское и лесное хозяйство», представленный рейтингом российских вузов «Национальное признание» информации за 2023 год.

Среди 62 вузов России, реализующих образовательные программы высшего образования в области сельского и лесного хозяйства, Рязанский агротехнологический университет занял 22 строчку, а по результатам актуального рейтинга Министерства сельского хозяйства РФ, составленного на основе открытых и удовлетворяющих требования публичности, стабильности и массовости баз данных, вуз вошел в десятку лидирующих вузов страны.

С результатами Национального агрегированного рейтинга за 2023 год можно ознакомиться здесь.