Путин заявил о провале попыток недоброжелателей изолировать Россию

Как рассказал президент, у России становится больше сторонников по всему миру.

Президент РФ Владимир Путин заявил о провале попыток недоброжелателей изолировать Россию. Об этом он сказал на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Те задачи, которые наши недоброжелатели перед собой ставили с точки зрения ограничения России, с точки зрения изоляции, ну ясно, что все развалилось», — заявил глава государства.

Также Путин подчеркнул, что у России становится больше сторонников по всему миру. «Особенно в той сфере, которую мы называем нашими традиционными ценностями», — указал президент.