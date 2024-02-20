Путин заявил, что Россия выходит на другой уровень развития
«РФ качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе, «это время России», — заявил Путин.
Путин заявил, что Россия выходит на другой уровень развития. Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента, Россия переживает особое время, его новизна в том, чтобы вывести страну на другой уровень развития.
«РФ качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе, «это время России», — заявил Путин.