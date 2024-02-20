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Путин: Россия никогда не была против переговоров с Украиной
Он добавил, что именно киевский режим был инициатором прекращения диалога с Москвой по команде Вашингтона и Лондона. Путин отметил, что сегодня на Украине об этом говорят прямо.

Россия никогда не была против переговоров с Украиной. Об этом заявил Владимир Путин.

«Что касается переговоров, мы никогда не были против переговоров, мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления», — отметил российский лидер.

Он добавил, что именно киевский режим был инициатором прекращения диалога с Москвой по команде Вашингтона и Лондона. Путин отметил, что сегодня на Украине об этом говорят прямо.

Также президент РФ отметил, что Москва готова к диалогу по стратегической стабильности с США.