Путин: Россия никогда не была против переговоров с Украиной

Он добавил, что именно киевский режим был инициатором прекращения диалога с Москвой по команде Вашингтона и Лондона. Путин отметил, что сегодня на Украине об этом говорят прямо.

Россия никогда не была против переговоров с Украиной. Об этом заявил Владимир Путин.

«Что касается переговоров, мы никогда не были против переговоров, мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления», — отметил российский лидер.

Он добавил, что именно киевский режим был инициатором прекращения диалога с Москвой по команде Вашингтона и Лондона. Путин отметил, что сегодня на Украине об этом говорят прямо.

Также президент РФ отметил, что Москва готова к диалогу по стратегической стабильности с США.