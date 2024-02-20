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Путин рассказал, что его послание парламенту будет постановкой задач на ближайшие шесть лет
Ранее стало известно, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.

Путин рассказал, что его послание парламенту будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента, во время постановки задач будет учитываться «внутриполитический календарь».

Ранее стало известно, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.