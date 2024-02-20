Профсоюз внедрит программу поддержки работников скорой помощи Рязани

Программа поддержки работников выездных бригад скорой медицинской помощи жизненно необходима, полагают в Профсоюзе . По данным ежегодных отчетов первичных профсоюзных организаций, в период с 2017 по 2023 годы зарегистрировано 95 несчастных случаев в региональном здравоохранении с участием 103 работников отрасли. Из общего числа несчастных случаев на службу скорой медицинской помощи приходится 37 несчастных случаев с участием 40 работников выездных бригад скорой медицинской помощи (из них — 3 групповых и 2 тяжелых), что составляет 39% в общей массе производственного травматизма в отрасли.

В областной организации Профсоюза считают, что принятые меры социальной поддержки являются частью комплекса мер, принимаемых в интересах работников отрасли на уровне региона: обновление транспортного парка выездной службы скорой, действующие положения Постановления Правительства Рязанской области от 09.03.2022 № 67 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки медицинским работникам медицинских организаций…».