Профсоюз внедрит программу поддержки работников скорой помощи Рязани
Программа поддержки работников выездных бригад скорой медицинской помощи жизненно необходима, полагают в Профсоюзе. По данным ежегодных отчетов первичных профсоюзных организаций, в период с 2017 по 2023 годы зарегистрировано 95 несчастных случаев в региональном здравоохранении с участием 103 работников отрасли. Из общего числа несчастных случаев на службу скорой медицинской помощи приходится 37 несчастных случаев с участием 40 работников выездных бригад скорой медицинской помощи (из них — 3 групповых и 2 тяжелых), что составляет 39% в общей массе производственного травматизма в отрасли.
В областной организации Профсоюза считают, что принятые меры социальной поддержки являются частью комплекса мер, принимаемых в интересах работников отрасли на уровне региона: обновление транспортного парка выездной службы скорой, действующие положения Постановления Правительства Рязанской области от 09.03.2022 № 67 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки медицинским работникам медицинских организаций…».
Программа «Профсоюзный сертификат» предполагает оказание материальной помощи медицинскому персоналу и водителям в случае ущерба здоровью в результате несчастного случая. Величина выплаты зависит от тяжести травмы, получения работником инвалидности или летального исхода. Каждый член Профсоюза получит индивидуальный номерной документ с перечнем мер и размером социальной поддержки. Сертификаты будут выданы работникам выездных бригад скорой медицинской помощи, являющимся членами Профсоюза, в ближайшее время. Срок их действия — с 1 января 2024 года. По всем вопросам, связанным с реализацией сертификата, работники могут обращаться к председателям своих первичных профсоюзных организаций и областную организацию Профсоюза.
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