Под Рязанью осужденные установили арт-объект

Конструкцию изготовили осужденные участка исправительного центра № 2.

Под Рязанью осужденные установили арт-объект. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Конструкцию изготовили осужденные участка исправительного центра № 2 под руководством начальника учреждения Вадима Коваленка.

Объект сделан из 13 металлических элементов и подсветки, высота стелы — 1,8 метра. Как рассказали в ведомстве, проект и чертежи авторы разработали самостоятельно, они собирали его в свободное от работы время. По словам начальника УФИЦ-2 Вадима Коваленка, на создание инсталяции ушло около месяца.

Глава администрации Льговского сельского поселения Марина Богданова и сельчане поблагодарили руководство УФИЦ-2 и осужденных за реализацию проекта. «Знак, без сомнения, станет достопримечательностью нашего села, где можно будет сделать яркие и красивые фото на память», — отметила Марина Богданова.

Стелу «Я люблю Льгово» установят у местного дома культуры.