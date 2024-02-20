Пензенец получил 3,5 лет колонии за кражу электроплиты из нежилого помещения

Всего он совершил три преступления.

Жителя Пензенской области признали виновным в трех преступлениях, совершенных на территории Рязанской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В октябре 2023 года в Путятинском районе мужчина проникнул в нежилое помещение и оттуда забрал электроплиту. В тот же день в поселке Шилово он похитил смартфон с приборной панели авто.

«Кроме того, в отношении осужденного установлен административный надзор на срок 8 лет. Однако в нарушение установленных административных ограничений без уведомления уполномоченных сотрудников ОМВД России он оставил свое место фактического нахождения в Рыбновском районе и стал умышленно скрываться от правоохранительных органов», — сообщила пресс-служба ведомства.

В результате в отношении пензенца возбудили уголовное дело за кражу (пункт «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ) и злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания (часть 1 статьи 314.1 УК РФ). Ему назначили 3,5 лет колонии строгого режима.