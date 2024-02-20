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Один из пропавших в Воронежской области рязанцев вернулся домой
18 февраля домой вернулся Владимир Ломтев. Пьяного мужчину нашли в подъезде одного из домов в Пехлеце.

Один из пропавших в Воронежской области рязанцев вернулся домой. Об этом сообщает издание «Рязанские новости».

По данным канала, 18 февраля домой вернулся Владимир Ломтев. Пьяного мужчину нашли в подъезде одного из домов в Пехлеце.

«Ничего не помнит. Сказал только, что где-то работал, чтоб уехать домой. Молчит, ничего не говорит. Видно, что у него шоковое состояние. И он одет легко. Такое ощущение, что привезли его сюда. Но это, конечно, только догадки», — сказала родственница мужчины.

О судьбе Михаила Евсикова ничего неизвестно.

Напомним, двое рязанцев пропали в Воронежской области в начале февраля. Позже стало известно, что они могли попасть в трудовое рабство.