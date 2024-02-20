На рязанской ярмарке выходного дня нашли нарушения при продаже мяса и молока

Об этом заявили специалисты Россельхознадзора.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения при продаже молока и мяса на рязанской ярмарке выходного дня. Об этом сообщило управление ведомства по Рязанской и Тамбовской областям.

Указано, что граждане и хозяйствующие субъекты торговали мясной и молочной продукцией без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Продавцам разъяснили необходимые требования и объявили предостережения.

«Контроль за исполнением ветеринарного законодательства на ярмарках выходного дня будет продолжен», — отметили в ведомстве.