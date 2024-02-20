На ГРПЗ состоялось собрание членов Молодежного центра предприятия

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялось собрание членов Молодежного центра предприятия. Мероприятие прошло с участием координаторов по работе с молодежью в подразделениях, представителей активной молодежи ГРПЗ.

Совет Молодежного центра рассказал о направлениях работы, мероприятиях, проведенных в 2023-м и планируемых в текущем году, ответил на вопросы о своей деятельности.

В рамках мероприятия 10 лучших координаторов по работе с молодежью в подразделениях по итогам года были награждены памятным дипломом и денежным вознаграждением.

«Молодежный центр ГРПЗ объединяет творческих, инициативных, энергичных молодых работников предприятия. С каждым годом число заводчан, принимающих участие в наших проектах, увеличивается. И это очень радует. Корпоративные мероприятия сплачивают, что хорошо сказывается и при решении производственных задач. Планов на 2024 год много: интеллектуальные игры, спортивные состязания, туристические походы и многое другое. Приглашаем заводскую молодежь принять участие в мероприятиях, организованных Молодежным центром, ведь это отличная возможность общения с новыми людьми, обмен опытом и прекрасно проведенное время в кругу коллег-заводчан», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Молодежный центр ГРПЗ создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Его задачи — реализация разноплановых общественно-значимых проектов с целью создания условий для всестороннего развития молодых сотрудников.