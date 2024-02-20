На четырех рязанских улицах 21 февраля отключат холодную воду
Ее не будет с 09:00 до 13:00.
На четырех рязанских улицах отключат холодную воду 21 февраля. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
В среду, 21 февраля, с 09:00 до 13:00 холодной воды не будет по адресам:
- 1-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- 2-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- улица Гражданская, дома №№ 1, 2-а, 4, 5-а, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корпус 2, 15-а, 17, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27;
- улица Электрозаводская, дома №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 40.