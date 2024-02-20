Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-6°
Срд, 21
-4°
Чтв, 22
-1°
ЦБ USD 92.35 -0.06 21/02
ЦБ EUR 99.56 0.07 21/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
11 298
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
12 290
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
18 493
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
18 163
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На четырех рязанских улицах 21 февраля отключат холодную воду
Ее не будет с 09:00 до 13:00.

На четырех рязанских улицах отключат холодную воду 21 февраля. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В среду, 21 февраля, с 09:00 до 13:00 холодной воды не будет по адресам:

  • 1-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
  • 2-й Новый проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
  • улица Гражданская, дома №№ 1, 2-а, 4, 5-а, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корпус 2, 15-а, 17, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27;
  • улица Электрозаводская, дома №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 40.