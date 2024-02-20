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Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам
Он отметил, что на сегодняшний день, 42 меры поддержки назначаются только на основании одного заявления или вовсе без него.

Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр России рассказал, что в 2023 году почти 23 миллиона человек получили различные соцвыплаты в проактивном режиме. Он отметил, что на сегодняшний день, 42 меры поддержки назначаются только на основании одного заявления или вовсе без него. При этом через портал госуслуг с согласия граждан их информируют о положенных льготах.

«Подобные механизмы мы будем развивать и к концу десятилетия все виды помощи: федеральные, региональные, муниципальные должны предоставляться по единым стандартам и требованиям», — сказал Мишустин.