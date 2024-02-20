Минобороны доложили, как обстоят дела на СВО 20 февраля

Министерство обороны отчиталось о проведении СВО по состоянию на 20 февраля.

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 45 военных. Также уничтожено два пикапа и контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также орудие М119 производства США.

На Донецком направлении потери ВСУ составили свыше 395 солдат, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. Также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Авдеевском направлении противник потерял убитыми и ранеными до 425 военных, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. Также российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 120 военных, три пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Также в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области ПВО сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме этого, в течение суток перехвачены семь крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены 124 беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Мирное Запорожской области, Лозовое, Ключевое Донецкой Народной Республики, Подгорное, Новоегоровка и Кременная Луганской Народной Республики.

Всего с начала СВО уничтожено: 572 самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18860 единиц специальной военной автомобильной техники.