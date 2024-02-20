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Лукашенко заявил о скоплении войск НАТО у границ России и Белоруссии
По его словам, рядом с границами размещены около 32 тысяч военных.

Около границ России и Белоруссии размещены около 32 тысяч военных НАТО, более тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов. Цифры назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «Беларусь сегодня». «Все это говорит о том, что мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения», — отметил глава республики, выступая на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Также Лукашенко отметил, что силы Запада будут только нарастать, а Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. «Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений», — заявил президент Белоруссии.