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Госдума приняла закон о праве на самозапрет граждан на выдачу кредитов
Действие начнется с 1 марта 2025.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с кредитными и микрофинансовыми организациями договоров. Об этом пишет ТАСС.

Целью документа является предупреждение мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить кражу.

Запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках государственной поддержки.