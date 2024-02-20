Госдума приняла в первом чтении запрет на увольнение вдов участников СВО

Их будет запрещено увольнять в течение года после смерти мужа.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы женам погибших участников СВО в течение одного года с момента гибели. Об этом пишет ТАСС .

Изменения предлагается внести в статью 261 Трудового кодекса России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что исключения распространяются на случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.

«Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы солдат и офицеров, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет нашей Родины, должны быть уверены, что их права защищены», — подчеркнул председатель Госдумы.

Отметим, что сейчас по инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора с женщинами, имеющими ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет.