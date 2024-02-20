Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Нарушителям нового ограничения будет грозить наказание до двух лет лишения свободы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам и российским компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Об этом заявил Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Отмечается, что решение коснется любых платформ — сайтов, блогов и соцсетей. Также в СМИ и интернете запретят рекламировать ресурсы самих иностранных агентов.

Володин подчеркнул, что в 2023 году более 200 российских физических и юрлиц разместили рекламу на ресурсах иноагентов. «Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан. Принятие закона остановит эту практику», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Нарушителям закона будет грозит наказание до двух лет лишения свободы.