Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-6°
Срд, 21
-4°
Чтв, 22
ЦБ USD 92.41 -0.14 20/02
ЦБ EUR 99.49 0.14 20/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
11 250
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
12 243
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
18 450
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
18 123
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Нарушителям нового ограничения будет грозить наказание до двух лет лишения свободы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий гражданам и российским компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Об этом заявил Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Отмечается, что решение коснется любых платформ — сайтов, блогов и соцсетей. Также в СМИ и интернете запретят рекламировать ресурсы самих иностранных агентов.

Володин подчеркнул, что в 2023 году более 200 российских физических и юрлиц разместили рекламу на ресурсах иноагентов. «Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан. Принятие закона остановит эту практику», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Нарушителям закона будет грозит наказание до двух лет лишения свободы.