Глава Рязанской гордумы рассказала о мошенниках, действующих от ее имени

По словам Татьяны Панфиловой, злоумышленники рассылают сообщения, используя ее данные.

Глава Рязанской гордумы Татьяна Панфилова рассказала о мошенниках, действующих от ее имени. Об этом чиновница сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Панфиловой, в мессенджере Telegram злоумышленники создали аккаунт, с него рассылаются сообщения от ее имени.

«Пожалуйста, будьте бдительны, не переводите никому деньги и обратите внимание, что на моих официальных аккаунтах я не использую свои фотографии в качестве аватарок», — написала глава города.

Напомним, мошенники неоднократно действовали от лица Панфиловой и ряда других рязанских общественных деятелей.