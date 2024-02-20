ЕС продлил санкции против России до 24 февраля 2025 года

Ввиду присоединения украинских территории к России.

Евросоюз продлил санкции против России, введенные из-за присоединения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Уведомление опубликовано в официальном журнале ЕС, пишет « Коммерсантъ ».

Ограничительные меры будут действовать до 24 февраля 2025 года.

Напомним, глава государства Владимир Путин 30 сентября 2022 года включил в состав России четыре украинских территории. Западные страны присоединения не признали.