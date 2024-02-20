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Депутаты Рязанской гордумы присоединились к акции «Героям из столицы ВДВ»

В преддверии Дня защитника Отечества в Рязани по инициативе Рязанского регионального Комитета семей воинов Отечества стартовала акция «Героям из столицы ВДВ». Именные посылки с предметами первой необходимости, средствами личной гигиены и угощениями будут направлены нашим землякам — участникам специальной военной операции. Их доставят на передовую к 23 февраля.

К акции присоединились и депутаты Рязанской городской Думы.

«Все мы знаем, как сейчас важны наше внимание и поддержка бойцам, которые находятся на передовой. Они — настоящие герои, которые самоотверженно защищают нашу Родину, приближая Победу», — сказала Татьяна Панфилова.

Также подарки бойцам 137-ого гвардейского парашютно-десантного полка собрали члены Молодежного парламента при Рязанской городской Думе.

«Молодежный парламент только начал свою деятельность. Уверен, что эта партия гуманитарной помощи — лишь первый шаг в нашей работе по поддержке бойцов СВО», — отметил председатель совещательного органа Алексей Конюшин.