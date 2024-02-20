Через Рязань начали курсировать новые поезда до Черноморского побережья
Новый поезд «Москва-Имеретинский курорт» начал курсировать с 16 февраля. На пути предусмотрены остановки в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлер.
Через Рязань начали курсировать новые поезда до Черноморского побережья. Об этом сообщает Telegram-канал ФПК.
Новый поезд «Москва-Имеретинский курорт» начал курсировать с 16 февраля. На пути предусмотрены остановки в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлер.
Маршрут будет действовать по 20 апреля.