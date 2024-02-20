Asia Times: поражение ВСУ в Авдеевке способно привести к свержению Зеленского

Из-за успехов ВС России режим Зеленского в скором времени падет.

Сдача ВСУ Авдеевки сильно пошатнуло позиции президента Украины Владиимира Зеленского. Об этом сообщает китайское интернет-издание Asia Times, отмечая, что из-за успехов ВС России режим Зеленского в скором времени падет.

«Катализатором смены режима в Киеве стала кровавая и уже завершившаяся битва за Авдеевку. Режим Зеленского, основанного на военном положении, из-за которого не состоятся выборы, шатается. Гнев в армии растет, и рано или поздно военные выберут нового лидера», — говорится в материале.

Asia Times сообщает, что США надеялись на смену политической власти в России во время спецоперации.